Speaker Alvarez ayaw patulan ni Leni

Ayaw patulan ni Vice President Leni Robredo si House Speaker Pantaleon ‘Bebot’ Alvarez sa hamon ng huli na mag-resign na lang bilang bise presidente at tumakbong speaker.

“Ako hindi ko na iyon papatulan. Baka I might have ruffled his feathers when I said that. But I’m not also backing out of whatever I said,” ani Robredo sa isang television interview.

Nag-ugat ang hamon ni Alvarez matapos hindi magustuhan ni Robredo ang kanyang polisiyang ipapatupad sa Kamara na sinumang miyembro ng supermajority ay tatanggalan ng committee chairmanship at ang mga deputy speaker ay papalitan kapag hindi boboto ng pabor sa death penalty.

Ayon kay Robredo, marami siyang mga kasamahan sa Kamara noong 16th Congress ay miyembro pa rin ngayong 17th Congress ang nahihirapan sa aniya’y arm-twisting na ginagawa sa kanila ng liderato ng Kamara.

“Marami ang naiipit and I wish it wouldn’t happen,” ayon kay Robredo dahil noong 15th Congress nang ipasa ang Reproductive Health (RH) law ay hindi umano ito ginawa ng nakaraang administrasyon sa mga bumoto kontra sa nasabing batas.