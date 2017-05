Sotto tinawag na ‘epal’ sina Kiko at Risa

“Pa-epal lang.”

Ito ang buwelta ni Senate Majority Leader Vicente Sotto sa mga humihirit ng joint session ang Kongreso para tala­kayin ang pagdeklara ng Martial Law ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Ang resbak ni Sotto ay bilang tugon sa mga nagsusulong ng joint session partikular sina Sens. Francis ‘Kiko’ Pangilinan at Senador Risa Hontiveros.

Hindi man direktang pinangalanan sina Kiko at Rissa ay para sa mga nagsusulong ng joint session ang pahayag ni Sotto.

Ayon kay Sotto, hindi niya makita ang lohiko ng pagdadaos pa ng joint session ng Kongreso ga­yong kailangan lamang ito kapag may kahilingan para ipawalang saysay ito.

“Bakit kailangan pang mag-joint parang ano ‘yun, pa-epal o media mileage. Hindi ko nakikita ang logic,” ayon kay Sotto.

Paglilinaw pa ng senador kung ang layunin ng pagpapatawag ng joint session ay para lamang malaman at maipahayag ang sentimi­yento ng mga mambabatas kaugnay sa pagdeklara ng Martial Law ay maaari ­naman umano itong gawin na bawat kapulungan.

“Magmiting na lang ng sarili nila at kami rin sa Senado at kailangan malaman muna kung ano ang gusto ng Kongreso at kung ano ang gusto ng Senado at saka mag-isip kung dapat mag-joint hindi ‘yung joint agad,” diin pa ni Sotto.