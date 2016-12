Sotto sa kinita ng MMFF: Congrats!

May halong pang-aalaska na binati ni Se­nate Majority Leader Vicente ‘Tito’ Sotto III ang organizers ng 2016 Metro Manila Film Festival (MMFF) dahil sa kinita ng walong official entries na karamihan ay mga independent o “indie films”.

Ito’y matapos mapaulat na kumita lamang ng P53 milyon sa ope­ning day ng MMFF ang walong kalahok, P50 mil­yon mula sa top four habang P3 milyon lang sa bottom four.

Sa kabila nito, hindi umano pinagsisihan ng MMFF ang desisyon na iitsapuwera ang mga pelikulang makamasa upang maipasok ang mara­ming indie films at kuntento umano sila sa kinita ng mga pelikula.

“If they are satisfied with that then congrats,” pang-aalaska ni Sotto.

Isa si Sotto sa tumuligsa sa naging desisyon ng MMFF executive committee na iitsapuwera ang mga pelikulang pambata tulad ng Super Parental Guardians nina Vice Ganda at Coco Martin at Enteng Kabisote ni Vic Sotto.

Ang P53 million Christmas Day showing ng 2016 MFFF ay wala sa kalingkingan ng kinita ng opening day ng 2015 MMFF na umabot sa P147 milyon.

“Malayung-malayo. ‘Yun ang total ng lahat ngayon ay total lang ng isang blockbuster last year for one day. Nationwide pa,” komento ni Sotto.

“Ang talo diyan sa ganyang figures ay ‘yun mga beneficiaries,” ayon sa senador.

Lima lang ang beneficiaries ng MMFF: ito ay ang Film Academy of the Philippines (FAP), Mowel­fund, Motion Picture Anti-Piracy Council, Film Development Council of the Philippines at Optical Media Board.