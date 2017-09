Sotto, Drilon sumegunda sa libre-huli sa mga solons

Sang-ayon si Senate Majority Leader Vicente ‘Tito’ Sotto sa panukala ni House Majority Leader Rodolfo Fariñas na huwag nang arestuhin ang sinumang mambabatas na mahuhuling lumabag sa batas trapiko upang hindi na umano ito maabala pa sa kanyang gagampanang trabaho.

Ayon kay Sotto, may puntos naman si Fariñas sa mungkahi nito bukod sa malinaw rin namang nasa Konstitusyon na hindi sila maaaring arestuhin habang nasa sesyon ang Kongreso kapag may nagawa silang kasalanan na ang katumbas na kaparusahan ay hindi lalampas ng anim na taon.

“Kasi nasa Konstitusyon e ‘pag less than 6 years imprisonment, hindi ka pwedeng arestuhin while Congress is in session,” ayon kay Sotto kasabay ng pagsasabing maia-apply din ito pagdating sa mga nagmamanehong mambabatas na mahuhuli sa mga traffic-related offenses.

“Tulad ko ako ang nagda-drive hinuhuli ako. Sabi ko hindi niyo ako pwede hulihin dahil nasa Constitution yan,” ayon kay Sotto kasabay ng paglilinaw na hindi ito nangangahulugan na hindi nito pananagutan ang nagawang paglabag.

“Kung ‘yung congressman o senador ang nagda-drive hindi mo pwedeng hulihin, gusto mo i-charge mo siya pagkatapos pwede yun,” paliwanag ni Sotto.

Bukod dito, dagdag ni Sotto, kung driver ng mambabatas ang nagda-drive at nahuli ay pwede umano itong hulihin.

Maging si Senate Minority leader Franklin Drilon ay sang-ayon din sa sinabi ni Fariñas.

“Tama si Rudy (Fariñas), charge him afterwards but do not arrest,” ayon kay Drilon kasabay pa rin ng pagsasabing, “Nasa constitution yan. You can’t be arrested but you remain to be liable of course. You can be charge but don’t arrest because it’s minor offense naman,” ani Drilon.