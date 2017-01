Sotto, Aiza nagkabati sa text message

Nagkasagutan sila sa social media, pero nga­yon bati na sina Sen. Vicente ‘Tito’ Sotto III at ang anak-anakan niyang si Aiza Seguerra sa pamamagitan ng palitan ng text message.

Inilahad ni Sotto na nagkaayos na silang dalawa ni Seguerra sa pamamagitan ng palitan nila ng text message nitong weekend.

Kinumpirma ni Sotto ang isiniwalat ni Liza Diño-Seguerra, asawa ni Aiza, na nagkaayos na ang dalawa matapos ang away nila sa social media noong nakaraang linggo.

“She sent a text, she was apologizing for her statements for calling me out and she now understands, she wants to concentrate on the issues and not on personalities,” ­ayon sa senador.

“Sabi ko ‘I understand, forget it’. Alam mo naman ako pulitiko, sanay tayo sa minsan ay hindi pagkakaintindihan so all’s well,” dagdag ni Sotto.

Noong nakaraang linggo, nagkasagutan ang da­lawa nang magkomento sa Facebook si Seguerra kung saan binanatan nito ang pagkontra ng senador sa hakbang ng Department of Health (DOH) na mamahagi ng condom sa kabataan.

“Hindi po ito haka-haka, Mr. Senator. These are facts. Based on science and research. Bilang gobyerno, responsibilidad natin na panga­lagaan at protektahan ang ating constituents,” komento ni Seguerra.

“Matagal [nang] ipi­nagpaliban ang pagpapatupad ng RH dahil sa ‘beliefs’ ninyo and look where it has brought us,” bahagi ng banat ng da­ting child star at ngayon ay chairman ng National Youth Commission.

Sinagot naman ito ni Sotto kasabay ng pitik na tila nakakalimutan na ni Seguerra kung saan siya nanggaling.

Si Seguerra ay sumikat nang kunin ng Eat Bulaga matapos ang pagkapanalo nito sa Little Miss Philippines noong 1987.