Sorry Gloria, no special treatment!

Kahit pa siya ay da­ting Pangulo, kailangang tanggalin bilang Deputy speaker si Pampanga Rep. Gloria Macapagal-Arroyo dahil bumoto ito ng “no” sa death penalty bill noong nakaraang linggo.

Ito ang pasya ng mas nakakaraming mambaba­tas sa “217 Congressmen Caucus” kahapon, ayon­ kay House majority leade­r Rodolfo Fariñas sa ambush interview matapos ang kanilang caucus.

“Ang sinabi dun sa grupo walang special consideration… ang sabi all or nothing. ‘Yun ang sentiment ng grupo. Kasi if we exempt someone magkakahirapan,” ayon kay Fariñas.

Ipinatawag ni Fariñas ang nasabing caucus para pulsuhan ang 217 congressmen na bumoto ng yes sa death penalty kung kailangan bang ituloy ni House Speaker Pantaleon ‘Bebot’ Alvarez ang kanyang banta sa mga miyem­bro ng supermajority na tatanggalin ang mga ito sa kanilang posis­yon kapag hindi bumoto ng yes sa priority bill na ito ng Palasyo ng Malacañang.

Kabilang si Arroyo sa 54 congressmen na bumoto ng no sa nasabing panu­kala at napagkasunduan umano sa caucus na tanggalin at totohanin na ni Alvarez ang kanyang banta dahil kung hindi ay mawawala na ang disiplina.

Gayunpaman, sinabi ni Fariñas na manggagaling din sa grupo ng mga Central Luzon congressmen ang ipapalit kay Arroyo bilang deputy speaker.

Ganito rin umano ang ipapatupad sa committee chairmanship kung saan ibibigay pa rin sa partido ang komite na iiwanan­ ng kanilang kapartido na ­bumoto ng no.

Ang tanging problema ngayon ng liderato ng Kamara ay ang kaso ng Makabayan bloc na mayroong 3 committee chairmanship subalit lahat sila ay bumoto ng no sa nasabing panukala.

Ang tanging ligtas, aniya, sa nasabing bala­sahan ay si Occidental Mindoro Rep. Josephine Ramirez-Sato dahil cons­titutional body ang Commission on Appointment.