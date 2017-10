Sorority sisters sa Atio slay tukoy na

Ibinunyag ng Manila Police District (MPD) na mayroon na silang mga detalye sa pagkakakilanlan ng mga babaeng itinuturing na ngayon bilang persons of interest sa pagkamatay ng University of Santo Tomas (UST) freshman law student na si Horacio Tomas ‘Atio’ Castillo III.

Ayon kay Senior Inspecto­r Rommel Anicete­, hepe ng Homicide Section ng MPD, kinukumpleto na lamang nila ito upang pormal na makasuhan din ang mga naturang babae na naroroon sa frat library nang isailalim sa hazing si Castillo­.

“Kahit magtago o itago pa sila ng kanilang mga pamilya o mga ka-sis at ka-brod sa fraternity at sorority nila, madadale pa rin namin sila, swak pa rin sila sa kaso dahil nandu’n sila nu’ng mangyari ang insidente,” paliwanag ni Anicete sa TONITE.

Samantala, umaasa si MPD director Sr. Supt. Joel Coronel na pupursigihin na ng Department of Justice (DOJ) ang imbes­tigasyon sa kaso ni Castill­o kasunod ng pagkanta ni Marc Anthony­ Ventura sa mga pangyayari para maisampa na ito sa korte.

“Hopefully, the DOJ will resolve the case favorably and the case will be filed in court,” paha­yag ni Coronel sa isang panayam.

Inamin din ni Co­ronel na wala silang direktang ebidensiya laban kay UST Faculty of Ci­vil Law Dean Nilo Divina para idiin ito sa Atio slay.

“With Divina as of now, there is no direct evi­dence that he was directly­ involved in the hazing­. According to Atio’s family, Divina was aware of the incident and he failed to exercise diligence, but that is accor­ding to the family,” dagdag ni Corone­l.