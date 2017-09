Song Hye Kyo at Song Joong Ki, bonggang-bongga ang prenuptial shoot sa US

Very eager ang mga fans ng SongSong couple na malaman ang detalye ng nalalapit na nilang kasal sa October 30. Kamakailan lang ay may mga nakakila kina Song Joong Ki at Song Hye Kyo sa San Franciso, U.S.A. at ang hinala ng karamihan, para sa pre-nup shoot nila.

Ayon sa report ng Koreaboo, successful ang naging photo shoot ng dalawa sa San Francisco at nag-stay sila sa posh Palace Hotel kasama ang kanilang crew. Ang malapit na kaibigan nila at kilalang photographer na si Hong Jang Hyun ang kasama nilang photographer.

Pero may balita rin na kinuha rin nila ang U.S. based photographer na si Chung Ji Sang from New York at Eric Darius Nazarian from California.

So far, maingat sa mga wedding information na mag-leak sa public. Ilang sources pa lang ang nagsasabi na posibleng sa Shilla Hotel, isa sa pinakamalaking hotel sa Seoul.

Bukod dito, balita rin na tinurn-down ng SongSong couple ang ilang free services para sa kanilang kasal.

Kung totoong sa Shilla Hotel nga ang reception ng SongSong, makakasama sila sa mga listahan ng mga Korean celebrities na doon ikinasal tulad nina Jang Dong Gun and Ko So Young, Kwon Sang Woo at Son Tae Young.

Sina Joong Ki at Hye Kyo ang isa sa mga on-screen partner turned real mula sa kanilang very successful drama na Descendants of the Sun.