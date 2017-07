Solons sa LTFRB: Pro-taxi ba kayo?!

By Bernard Taguinod

Sinasadya bang ‘patayin’ ng Land Transportation Franchising and Re­gulatory Board (LTFRB) ang Transport Network Company (TNC) na siyang operators ng Grab at Uber para mabuhay lang ang taxi industry?

Ganito ang tema ng pagtatanong ni Kabayan­ party-list Rep. Harry­ Roque sa pagdinig ng House committee on Metro Manila development na pinamumunuan ni Quezon City Rep. Winston Castelo hinggil sa kontrobersya sa Uber at Grab.

“Kailangang linawin natin ang objectives ng regulatory. Kailangan ba ng publiko ang mga kum­panya gaya ng Grab o Uber? O eto ba ay banta sa publiko?,” tanong ni Roque sa mga LTFRB officials.

“Kasi tingin ko po, kung sa tingin niyo po ay kailangan ito ng publiko, gagawin n’yo ang lahat para sila’y (Uber at Grab) mabigyan ng awtoridad para mag-operate,” ayon pa kay Roque.

Ipinatawag ni Castelo­ ang nasabing pagdinig matapos manganib ang ope­rasyon ng TNC dahil ipinagbawal ang pag-ope­rate ng mga Uber at Grab na walang maipakitang awtorisasyon para mamasada.

Subalit ayon kay Delgra, wala silang planong­ ipagbawal ang Uber at Grab dahil suportado umano ng kanilang ahensya at maging si Department of Transportation Secretary Arthur Tugade ang nasabing transport system.

Nabatid sa opisyal­ na sa ngayon ay mayroong 56,000 ang Transport Network Service Vehicle o tig-28,000 sa Uber at Grab subalit natuklasan na 14,000 dito ay itinutu­ring na ‘double citizen’ dahil rehistrado sa dalawang kumpanya.