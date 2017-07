Solons nagbago ng isip: SC ruling sa ML iaapela

Matapos mabasa ang ruling ng Supreme Court (SC) na pumabor sa Proclamation 216 na nagsasa­ilalim sa Martial Law sa Mindanao at pagsuspendi sa writ of habeas corpus, nagbago ang isip ng mga mambabatas na isa sa grupong kumuwestiyon sa naging hakbang ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte.

“After perusing the ponencia or the majority decision of the Supreme Court upholding the declaration of Martial Law in the whole of Mindanao, the opposition congressmen-petitioners have r­esolved to contest the ruling in a motion for reconsideration,” anunsyo­ ni Albay Rep. Edcel Lagman kahapon.

Ang grupo ni Lagman na tinaguriang Legitimate Minority sa Kamara ay kabilang sa mga nagpetisyon sa Korte Suprema­ na kumukuwestiyon sa legalidad na idineklarang Martial Law sa Mindanao.­ ­

“Serious errors in the majority decision will be exposed and expounded in the motion for reconsideration,” ani Lagman na unang nagsabi na hindi na sila maghahain ng MR dahil 11 sa 15 mahistrado ang pumabor sa Martial Law sa Mindanao.

Ayon sa mambabatas, nakasaad ang kapangya­rihan ng Korte Suprema sa ilalim ng Section 18 of Article VII ng Saligang Batas na rebyuhin ang basehan ng pagdedeklara ng Martial Law at pagsuspendi sa writ of habea­s corpus upang masiguro na hindi ito maaabuso at hindi magaya sa batas militar na idineklara noon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos.