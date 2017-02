Solons inawat sa mega shabu lab inspection

Na-delay ang inspection ng mga kongresista sa mega shabu laboratory sa Virac, Catanduanes matapos umanong pagbawalan sila ng isang prosecutor na pumasok noong Huwebes.

Ito ang nabatid kay House committee on dangerous drugs chairman Robert Ace Barbers na nagsagawa ng imbestigasyon sa shabu laboratory na kaya umanong mag-produce ng P24 bil­yong halaga ng shabu kada buwan subalit nabuko noong Nobyembre 2016.

Kasama ni Barbers sa nagsawa ng inspeksyon at pagdinig sa naturang isyu sa Virac, Catanduanes ay sina Negros Oriental Rep. Arnie Teves, Zamboanga del Norte Rep. Seth Frederick Jalosjos, Catanduanes Rep. Cesar Sarmiento at Ako ­Bicol party-list Rep. Rodel ­Batocabe.

Bago ang imbestigasyon ng Catanduanes State University auditorium ay nagtungo muna ang mga ito sa shabu laboratory subalit hindi agad nakapasok dahil umano sa kautusan ni Provincial Prosecutor Mary Jane Zantua na huwag papasukin ang mga ito.

Dahil dito, sinabon sa nasabing pagdinig si Zantua na umaming hindi nito hawak ang kaso at nais lang umano nitong maipreserba ang mga ebidensya sa loob ng laboratoryo kung saan itinanggi nito ang mga paratang na may nag-utos na huwag papasukin ang mga mambabatas.

“We would dig further on the seeming negligence and possible lapses­ committed by law enforcement agencies and local government officials, among others, that may have allowed such a huge shabu lab in Virac to get constructed and to operate; and the mysterious escape of the suspects prior to the police raid,” ani Barbers.