Solon sa tourism: Plan B muna

Kung takot ang mga dayuhan na bumisita sa bansa dahil sa gulo sa Marawi City at sa umiiral na Martial Law sa Minda­nao, inirekomenda ng isang senador sa Department of Tourism (DOT) na pagtuunan ng pansin ang domestic market sa turismo.

Ayon kay Sen. Nancy­ Binay, chairperson ng Senate committee on tourism, makabubuting ikambyo ng DOT ang atensyon sa local market imbes na gumastos ng daang milyong piso sa advertisement sa paghikayat sa mga dayuhang turista.

“Baka puwede munang i-reassess ang stra­tegy na instead na foreign market ang focus natin, baka puwedeng mag-concentrate din tayo sa domestic market.

It’s also another growth area in terms of tourism. Sayang lang ang mga ads na pinapalabas natin kung mahihirapan lang naman ta­yong ibenta ang Pilipinas abroad,” giit ni Binay.

Naniniwala ang senadora na mapupunan ng domestic tourism ang pagbagsak ng turismo dahil sa nega­tibong persepsyon ng mga dayuhan sa ating bansa dulot ng patuloy na bakbakan ng militar at teroristang Maute Group sa Marawi City.

Matatandaang inamin mismo ni DOT Secretary Wanda Teo na mara­ming dayuhang turista ang nagkansela ng booking sa mga hotel dahil sa takot sa kaguluhan sa Mindanao.

“It is our country which suffers from the negative image projected abroad. Marami na ang nag-cancel ng bookings at kaliwa’t kanan ang travel advisories dahil sa kaguluhan sa Mindanao at impression ng Martial Law,” ani Binay.