Solon: OSG inilagay sa kahihiyan ni Calida

Inilalagay sa kahihiyan ni Solicitor General Jose Calida ang Office of the Solicitor General (OSG).

Ito ang pahayag ni Albay Rep. Edcel Lagman matapos tawagin ni Calida bilang ‘rabble-rousers’ at ‘psychotics’ ang Magnificent 7 na naghain ng petisyon sa Korte Suprema laban sa Martial Law sa Mindanao.

“Calida demeaned his office by calling the petitioners ‘rabble-rousers’ and ‘psychotics’,” ani Lagman na kasama nina Akbayan party-list Rep. Tom Villa­rin, Magdalo party-list Rep. Gary Alejano, Capiz Rep. Emmanuel Billones, Ifugao Rep. Teddy Brawner Bagui­lat at Caloocan City Rep. Edgar Eric­e na naghain ng petisyon laban Proclamation 216 na nagsailalim sa Batas Militar sa Mindanao at pagsuspendi sa writ of habeas corpus.

“If Calida has not read the 30-page petition or has nothing yet to say traver­sing its merits, he should hold his tongue and study the case seriously,” ayon pa kay Lagman na hindi mapalagpas ang komento ni Calida.

Pinanindigan ni Lagman na tama ang kanilang petisyon na walang dahilan para isailalim sa Batas Militar ang buong Mindanao at trabaho umano ng mga ito na protektahan ang interes ng mamamayan.