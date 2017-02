Solon dismayado sa pag-snob ng ‘Bestlink’

Hindi maitago ni Quezon City Rep. Alfred Vargas ang pagkadismaya sa Bestlink College of the Philippines matapos na hindi dumalo sa inorganisang dialogue para sana magkaharap ang pamilya ng mga biktima at ang paaralan.

Una nang pinangunahan ni Vargas ang isang dialogue para magsilbing neutral grounds at mediator, subalit hindi ito sinipot ng Bestlink gayong ito ang siyang dapat na makipag-usap sa mga biktima.

“The families of the victims, most of whom are my constituents, have been running back and forth without direction and guidance – to the school, to hospitals, to morgues – with many of their questions unanswered, like who will pay for the funeral and the hospital, how to bring their dead home, and how to get medical assistance for the survivors who suffered major injuries,” ani Vargas.

Nakakapanlumo umanong walang centra­lized na lugar kung saan maaaring magtungo ang mga biktima para humingi ng assistance, kaya naman inilaan na umano nito ang kanyang tanggapan bilang focal point para marinig ang lahat ng kanilang concern at pangangailangan.

Sinimulan na rin ni Vargas ang koordinasyon sa iba’t ibang ahensiya ng gobyerno kabilang dito ang Philippine National ­Police (PNP), Department of ­Education (DepEd), Land Transportation ­Franchi­sing and Regulatory Board (LTFRB), Commission on Higher Education (CHED), Department of Social Welfare and Development (DSWD) at Department of Health (DOH) para masiguro na matutugunan ang pangangailangan ng mga biktima at mga pamilya ­nito.