SOLO-LEAD!

Tuloy ang pananalasa ng Meralco, huling biktima ang inaalat na Kia 112-97 sa Smart Araneta Coliseum kagabi.

Nilista ng Bolts ang pang-apat na sunod na ‘W’ sa gayunding dami ng laro sa PBA Governors’ Cup. Humaba naman ang kalbaryo ng Picanto na wala pang naipapanalo sa limang laro.

Mag-isa na sa tuktok ng standings ang Bolts, iniwan sa No. 2 ang Star (3-0).

Balanse ang atake ng Meralco ni Norman Black, apat ang umiskor ng 14 pataas sa pangunguna ng 24 ni Allen Durham. May 19 si Chris Newsome, 17 kay Baser Amer at 14 kay Garvo Lanete.

Katunayan, ipinagdiinan ni Durham ang lakas sa loob nang mangalabaw ng triple-double dagdag ang 13 assists at 11 rebounds na pinalamutian ng pares ng blocks.

Mula opening tipoff na dinomina ng Bolts ang laro hanggang kumpletuhin ang coast-to-coast win.

Isinara ng Meralco ang first quarter sa 26-15 lead at 57-41 sa halftime, malayo na sa 82-66 pagkatapos ng three at mula roon ay kumapit na lang.

“I thought it was a very good effort from my team offensively and defensively,” lahad ni Black.

Naglista ng 20 points si Markeith Cummings para sa Kia.

Runner-up sa Ginebra sa parehong conference noong nakaraang taon, misyon ni Black na ihatid ang Bolts sa top four pagkatapos ng eliminations o kaya ay mas magandang makakuha pa ng twice-to-beat advantage sa playoffs.