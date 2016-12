SolGen naghahamon; De Lima ayaw kumasa

Hinamon ni Solicitor General Jose Calida si Senadora Leila de Lima na isapubliko ang kanilang grado sa criminal law sa bar exams.

Ito ay makaraang tawagin ni De lima si Calida­ na sira-ulo at walang laman ang utak.

Iginiit ni Calida na kung lalabas na mas mataa­s ang kanyang grad­o ­kesa kay De lima ay dapat itong magbitiw bilang senador ng bansa.

“I hereby put a challenge to De Lima. She accused me that I have an empty skull. She was a former secretary of justice. I challenge her to reveal her grade in criminal law during the Bar exam,” paghahamon ni Calida sa harap ng mga mamamahayag.

“If her grade is higher than mine, I will resign as Solicitor General. But if my grade is higher than hers, she should resign as Senator of the Philippines,” dagdag pa nito.

Agad namang sinagot ni De Lima ang paghahamon ni Calida at sinabing isa itong “foolish challenge”.

“What a foolish challenge! He should resign on account of his lunacy!” pahayag ni De Lima sa ipi­nalabas na statement.

“Kawawa talaga ang bansa natin ngayon. We have a President who has a stable of loonies and shady characters as his diehard enforcers,” banat pa ni De Lima.

Samantala sa preliminary investigation sa kasong droga ni De Lima, kumatawan si Calida bilang co-counsel ng mga complainant na Volunteer Against Crime and Corruption (VACC) at mga dating opisyal ng Nationa­l Bureau of Investigation (NBI) na sina­ Reynaldo Esmeralda at Ruel Lasala.

Binigyang diin pa ni Calida na may mga batas at jurisprudence naman na nagsasaad na ang OSG ay maaaring tumayong abogado ng mga pribadong indibidwal.

Sa panig naman ng kampo ni De lima inihayag na kanilang inihahanda ang karapatang kuwestyunin ang hakbang ng OSG.

Naniniwala ang kampo ng senador na posibleng makaapekto sa kaso ang hakbang ng OSG.