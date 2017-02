SolGen mainit sa NDF consultants

Sa kabila ng pagpaparamdam ng National Democratic Front (NDF) na matuloy ang peace talks, atat namang hulihin ng Office of the Solicitor General (OSG) ang mga NDF consultants na pinalaya noong binuksan ang usapang pangkapayapaan sa ­Norway.

Ayon kay SolGen Jose Calida, maitutu­ring na pugante ang mga NDF consultants matapos kanselahin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang peace talks kasunod ng ibinabang kanselasyon ng unilateral ceasefire ng Communist Party of the Philippines/New People’s Army (CPP/NPA) noong Pebrero 10.

Paliwanag ni Calida, pansamanatalang kala­yaan lamang ang ibinigay ng Supreme Court (SC) sa mga consultants kaya’t puwede silang arestuhin anumang oras dahil ­awtomatikong kanselado na ang bisa ng kanilang piyansa.

Hindi rin umano uubra ang depensa ng NDF na renewable o puwedeng palawigin pa ang bail period ng kanilang mga consultants alinsunod sa napagkasunduan ng kanilang mga abogado at mga kinatawan ng Government of Republic of the Philippines (GRP).