Solenn, kasundo si Nico sa KAINAN NG KARNE

SA sexy ng katawan ni Solenn Heussaff at sa pagiging hot niya ay napagkakamalan siyang vegetarian na pa­nay healthy food lang ang kinakain.

Pero ang totoo ay meat lover ang Fil-French Kapuso star kaya magkasundo sila sa kainan ng hunky hubby niyang si Nico Bolzico.

Big meat eaters ang Argentinians kaya mahilig kumain ng karne si Nico, na sinasabayan ni Solenn.

Ang suwerte ni Nico dahil hindi lang hot ang kanyang wifey, magaling pa ito sa kusina.

Mahilig magluto, mag-bake at gumawa ng kung anu-ano si Sos sa kitchen.

Parang ang sarap-sarap ng mga niluluto ni Solenn, na kadalasan ay pinu-post niya sa Instagram.

Alam mong mapili si Sos pagdating sa pagkain, kaya sure kang yummy ang CDO Holiday Ham dahil ito ang kanyang ham of choice this Christmas season.

“I love preparing food for our Noche Buena. And even just for the basics, I choose something that’s real: Holiday Ham by CDO Premium with a variety of yummy ham gla­zes and quezo de bola,” sey ni Sos sa kanyang Instagram post.

Pagdiin ng Encantadia star at host ng Trip Pinas at Taste Buddies, “I only choose Holiday Ham by CDO Premium for Noche Buena.

“Do not settle for anything less for your fami­ly and friends. Choose nothing but the real ham. You and your family deserve the best this holiday season.”

Have a delicious Christmas, everyone!