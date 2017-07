SOLENN, ‘ITINALI’ MULI NG KAPUSO

SA pa-birthday lunch kahapon ni Quezon City Mayor Herbert Bautista para sa mga miyembro ng entertainment press, inusisa namin ang ka­patid niyang si Harlene Bautista.

Wala kasi si Bistek, kaya ang kapatid na lang niya ang tinanong namin kung nagkabalikan ba talaga sina Bistek at Kris Aquino?

“Hindi ko talaga alam. Nagkabalikan ba? Dapat alam mo!” natatawang sagot sa amin ni Harlene.

Hmph!

Mukhang hindi pinakikialamanan ng pamilya ni Bistek ang kanyang lovelife dahil parang clueless si Harlene sa balitang balikan ng KrisTek, huh?!

Anyway, nasa birthday lunch treat din ni Bistek ang mister ni Harlene na si Romnick Sarmenta.

Panay congratulate ng entertainment press kay Romnick dahil sa magandang performance niya sa pilot week ng La Luna Sangre bilang tatay ng batang si Daniel Padilla.

Dapat magkaroon ng iba pang teleserye sa ABS-CBN si Romnick dahil wala pa rin siyang kupas sa akting!

***

Kung “lumayas” man sa GMA 7 ang “taste buddy” niyang si Isabelle Daza, nananatiling loyal sa Kapuso network si Solenn Heussaff.

Kahapon ay pumirma ng 3-year exclusive contract si Solenn sa Siyete.

Marami ang nag-akalang tinatapos na lang ni Solenn ang kontrata niya sa Siyete at hindi na pi­pirma pa uli dahil nagpakasal na siya last year kay Nico Bolzico.

Wala pa rin palang balak si Solenn na iwanan ang showbiz career.

Actually, cool lang si Nico na nag-aartista pa rin ang misis.

Ayon sa manager ni Solenn na si Leo Dominguez, enjoy pa rin ang ala­ga sa ginagawa nito sa showbiz, kaya imposible raw na basta ito tumigil sa showbiz!

***

Preempted bukas ang Sunday PinaSaya dahil sa Battle of Brisbane boxing fight nina Manny Pacquiao at Jeff Horn.

Kahit may mga nang-iintrigang hindi masyadong matunog ang bo­xing fight na ito ng ating Pambansang Kamao, still, tatapatan pa rin sila ng ABS-CBN ng dalawang Tagalog movies — ang Camp Sawi at Beauty and The Bestie.

Wala ring ASAP bukas, kaya mga pelikula ang isasalang ng Kapa­milya network.

***

Speaking of Vice Ganda, nasa Chiba, Japan siya ngayon para sa concert niya roon na handog ng TFC (The Filipino Channel), ang Pusuan Mo si Vice Ganda sa Japan: Nagmahal, Nasaktan, Nag-concert.

Sampung taon na sa Japan ang TFC, kaya may pa-concert sila bukas sa Ichikawa City Cultural Hall sa Chiba Prefecture.

Teka! Kasama kaya ni Vice sa Japan ang special someone niya na nanood din ng nasabing concert nang una itong itanghal sa Araneta Coliseum noong Pebrero 14?

Hindi inaamin ni Vice kung sino ang boyfriend niya ngayon, pero marami ang may dudang basketball player din ito at naglalaro para sa isang top school na kasali sa UAAP.

May nagtsika rin kasi na nakita sa Hong Kong si Vice kasama ang basketbolistang ‘yon, ‘noh?!

Tama kaya ang duda na ‘yung basketbolistang ‘yon ang inililihim pa rin na boyfriend ni Vice?

Well…

***

Tuwing Martes at Huwebes ang stint ni Ruffa Gutierrez sa JACKPOT EN POY ng Eat Bu­laga bilang “Ruffaree” (coined by Joey de Leon na pinagsamang pangalan ng TV host/actress at ng salitang referee).

Nag-click kasi si Ruffa sa segment na ‘yon, kaya siya naging semi-regular.

Mamaya, si Ruffa na naman ang magre-referee sa JACKPOT EN POY, pero hindi sigurado kung pati Sabado ay siya na rin ang “Ruffaree” sa segment na ‘yon.

Enjoy si Ruffa sa Eat Bulaga dahil lahat ay mabait sa kanya.

Hindi niya nararamdaman na lumilipas ang oras habang nasa show siya.

Thankful din si Ruffa sa magagandang feedback sa kanya sa JACKPOT EN POY!