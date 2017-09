SOLANO UMAMIN SA SCRIPT

Umamin ang sinasabing prime suspect sa pagkamatay ni Horacio Castillo III na sumunod lamang siya sa utos ng iba pang miyembro ng Aegis Juris sa ‘script’ sa pagdadala nito sa biktima sa pagamutan.

Sa hearing ng Senate Public Order and Dange­rous Drugs, inamin ni John Paul Solano na batay sa utos ng iba nilang miyem­bro sinabi nito na natagpuan lamang niya ang katawan ni Castillo sa Balut, Tondo bago niya dinala sa Chinese General Hospital.

Gayunman, nilinaw ni Solano na tinawagan siya ng iba nilang miyembro nung nagkakagulo na ang mga ito at sinabing may nag-collapse sa kanilang aktibidad.

Bukod dito, inamin ni Solano na may kasama siyang ibang miyembro ng fraternity nang dalhin sa pagamutan si Castillo.

“Ang totoo po, they told me to say it,” sagot ni Solano sa tanong ni Senador Grace Poe kung bakit iba ang kanyang naunang testimonya at binawi rin nang ito ay sumuko.

Samantala, inamin sa pagdinig ni Manila Police District Director, Chief Supt. Joel Coronel na may impormasyon silang natatanggap na mayroong intensyon para sa cover up sa insidente.

“We have receive reports that the frat officers and members involved were being coddled/keep by senior members of the fraternity,” saad ni Coronel.

Nang tanungin si Co­ronel kung nasa pagdinig ang sinasabi nitong nagpo-protekta sa ibang miyembro ng fraternity ay hindi ito sumagot na ayon­ ­kay Poe ay indikasyon na positibo ito.

Sinabi ni Coronel na depende sa abogad­o ni Solano at sa leve­l ng pakikiisa nito kung makakapasa siyang maging state witness sa imbestigasyon sa kaso.

Samantala, sinabi ni Coronel na anim pang miyembro ng Aegis Juris fraternity ang tinatarget nilang mahuli sa mga susunod na araw na ayon sa natanggap nilang impormasyon ay siyang nagpasimuno sa pambubugbog kay Castillo bilang bahagi ng kanilang pagtanggap dito sa Aegis Juris.

Nauna nang hiniling ni Solano sa DOJ na ibasura ang kasong isinampa laban sa kanya at ipag-utos ang agaran niyang paglaya.