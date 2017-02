SOFIA, NAUSOG ANG CAREER

KAHIT maraming naniniwalang sila ni Diego Loyzaga, ang sabi ni Sofia Andres ay ‘close friends’ lang sila.

Matalik na magkaibigan na laging sinusuportahan ang isa’t isa.

“Hindi po kami. Basta, nandito lang po ako for him. I’m always ready to listen.

“Nandito ako para ­intindihin kung ano ‘yung kinikimkim niya, ‘yung galit niya sa dad niya. I’m always here to pray na sana, maayos lahat,” bulalas ng 18-anyos na bida sa horror flick na Pwera Usog ng Regal Films.

Ang suwerte ni ­Diego dahil meron itong ­supportive ‘close friend’ na kagaya ni Sofia, na kahit anong mangyari ay handa siyang damayan at hindi siya iiwan.

Palaging nandiyan si Sofia para kay Diego, pero bakit hindi pa girlfriend ang tawag sa kanya nito?

“Eh kasi po, baka ­masyadong maaga pa. Mas maganda po siguro kung unahin po namin ‘yung trabaho at parehas kaming maging successful in life. Mas mabuti po muna ‘yon,” katwiran ng magandang dalaga.

Nu’ng nakaraang V-Day ay may Instagram post si Diego ng pic nila ni Sofia na ang caption ay, ‘Happy Valentine’s from us to you,” na very magdyowa ang peg.

Ang sey ni Sofia, ayaw nila ng mga label-label. Basta, they go out at chill lang sila ng Kapamilya actor.

Hindi raw masyadong intense ang kanilang ­emotions.

Sino ang may ayaw ng label, siya o si Diego?

“Parehas po kami. Kasi, parehas po kaming working at uunahin ko po muna ‘yung family ko before (mag-boyfriend).”

Pero mahal niya si Diego?

“Opo naman,” kaswal na sagot ni Sofia.

Aniya, nagsimula sila as friends two years ago dahil pareho sila ng friends.

Mahilig silang mag-food trip at mag-road trip ni Diego and they go to the gym together.

Merong ginagawang teleserye ang SofiEgo para sa ABS-CBN, pero ayaw niya pang magbigay ng detalye tungol dito.

Nagbida na si Sofia sa indie film na Relaks, It’s Just Pag-ibig kung saan maraming nakapansin na promising siya at sinasabing isa siya sa next important stars ng Kapamilya network.

Kaya lang ay tila ­NAUSOG ang magandang simula ng career ni Sofia at hindi ito bu­mongga as ­expected.

Reak­syon ng tisay na dalaga, hindi niya rin alam kung bakit dahil ginagalingan niya sa bawat project na binibigay sa kanya.

Patience lang daw siguro.

Nagpapasalamat si Sofia kay Mother Lily Monteverde at sa Regal Entertainment sa lead role na ibinigay sa kanya sa pelikulang Pwera Usog.

Sa March 8 ang showing nito sa cinemas nationwide, sa direksyon ni JP Laxamana.