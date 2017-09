SMUGGLED GOODS NAI-DELIVER KAY CONG

Nasilat ang tangkang pagpupuslit ng 40-ft. container na kargado ng PVC wall boards na inangkat mula sa Nanjing, China.

“Wrong recipient” kasi ang pinagdalhan ng kargamento at nagkataon pa na ang binagsakan nito ay isang kongresista.

Kaya naman bistado ang diskarte ng mga nagpalusot ng kontrabando.

Nabatid na nabuking ang pagpupuslit ng kargamento sa pagtutulungan ng House Committee on Ways and Means na pinamumunuan ni Quirino Representative Dakila Carlo Cua at Bureau of Customs (BOC) Commissioner Isidro Lapeña.

Ayon kay Rep. Cua, lumutang ang impormasyon sa importasyon ng nasabing kargamento nang sumablay sa delivery ang trucker na Aquair Cargo Movers Company.

Inihatid umano ang “underdeclared” na kargamento sa BF Metal Corporation sa Cainta, Rizal na pagmamay-ari ni Marikina Rep. Bayani Fernando.

Batay pa kay Rep. Cua, matapos mapagtanto ni Rep. Fernando na ipinadala sa BF Metal Corp. ang naturang cargo ay agad itong nakipag-ugnayan sa House Committee on Ways and Means.

Nagpasaklolo naman ang naturang komite ng Kamara sa BOC para mainspeksyon ang kargamento.

Bumuo ng isang team ng mga examiner si Customs Commissioner Lapeñapara makalkal ang shipment.

Kalaunan ay nadiskubre na umaabot sa 10,300 kgs. ang ‘discrepancy’ sa ‘actual net weight’ ng shipment na 32,200 kgs., kung saan umaabot sa 30% ang ‘underdeclaration’.

Nakasaad sa bill of lading na ang naturang shipment ay prinoseso ni customs broker Paolo Trinidad at naka-consigned sa 68 ATV Trading na may nakadeklarang address sa Unit B VAG Complex, Brgy. Patubig, Marilao, Bulacan.

Naideklara ring red ang kontrabando at na­bigyan ng exemption sa duties dahil saklaw ito ng ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA).

Sinasabing dumating ang kontrabando noong Agosto 18, 2017 sa Port of Manila at ini-release ng BOC matapos magbayad ng value added tax na nagkakahalaga ng P54,022 mula sa inisyal na hala­gang P35,275.