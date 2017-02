Smoking ban sa Maynila

Magpapatupad na ng mahigpit na smoking ban ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Maynila na magsisimula sa city hall.

Ayon kay Manila Mayor Joseph ‘Erap’ Estrada, i­niutos na nito ang mahigpit na pagpapatupad sa smoking ban sa buong lungsod na naglalayong panga­lagaan ang kalusugan ng bawat Manilenyo mula nang umupo ito noong 2013.

“Love your heart, quit smoking. This is my Valentine’s (Day) wish for everyone, for every Manileño,” pahayag ni Estrada kasabay ng pag-oobserba ngayong­ buwan ng Heart Month sa ilalim ng Proclamation No. 1096 na nilagdaan noong 1973.

“For the sake of your family and loved ones, stop smoking. It won’t do you any good,” dagdag pa nito.

Mula ngayong araw, huhulihin na ang mga e­mpleyado at opisyal ng city hall na lalabag sa City Ordinance No. 7748 na nagbabawal manigarilyo sa mga pampublikong lugar, kabilang na ang city hall.