SMITH O MYERS?

Laro bukas (Smart Araneta Coliseum)

7:00 p.m. – SMB vs. TNT

Dalawang araw bago ang siklab ng PBA Commissioner’s Cup Finals, blangko ang San Miguel Beer kung sino ang ipaparada ng katunggaling TNT KaTropa sa best-of-seven series: Si Joshua Smith, o si backup Mike Myers.

Sa pre-finals press conference sa Sambokojin­ Restaurant sa Eastwood kahapon, wala ring makapag­sabi sa team officials ng TNT mula kina coach Nash Racela hanggang kay team manager Virgil Villavicencio.

Ayon kay Racela, mabuti na ‘yung mayroon ­silang standby import.

Day-to-day pa rin Smith, inabot ng right foot ­injury sa Game 3 ng semifinals kontra Ginebra noong Huwebes.

“I feel good from the last game. The two days off (mula Sabado nang kalusin ang Gin Kings) ­really helped and like I said, I’m ready,” giit ni Smith.

Nasa media conference din si Myers, pero wala sa tabi ng Texters kundi nasa kalapit na mesa kasama si assistant team manager Magnum Membrere. Base sa rules ng liga, kailangang ma-inform ang PBA at SMB 24 hours bago ang laro kung magpapalit ng ­import.

Nahirapan ang Beermen na maghanda dahil hindi alam kung sino ang haharapin.

“It’s hard for us to prepare right now because we don’t know who they are going to play, new import or old import,” lahad ni SMB coach Leo Austria.

Sa YouTube lang daw nakita ni Austria ang laro ni Myers.

“Basta ang ginagawa namin ngayon, basic pre­parations and then adjust na lang sa laro,” lahad ni SMB big man June Mar Fajardo na tokang babantay sa TNT import.

Sinuman ang iparada ng Texters, sigurado si PBA Commissioner Chito Narvasa na “dogfight” pa rin ang series.

Nasa 38th finals appearance ang SMB, fifth sa last eight conferences sa ilalim ni Austria. Lahat ng apat na nauna, naipanalo nila.

Ang TNT ay nasa 17th championship, pero una sa dalawang conferences na hinawakan ni Racela na assistant pa nang huling magkampeon ang Texters sa parehong conference noong 2015.