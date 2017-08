SMB TATAGAY NG 3RD WIN

By Ramil Cruz

Mga laro mamaya: (Smart Araneta Coli­seum)

4:15 p.m. — Alaska vs. TNT

7:00 p.m. — SMB vs. Star

Sasariwain ulit ng Grand Slam-seeking San Miguel Beer at Star ang sibling rivalry sa karera sa third straight win at hahanay sa segunda puwesto sa Meralco sa PBA Governors’ Cup elims rematch mamaya sa Smart Araneta Coliseum.

Magkabuhol sa 2-0 win-loss record para sa third-fourth spots, tudla sa isa’t isa ng dalawang kampo ang third straight victory na magbubuhol sinuman sa kanila sa ­pahingang nasa solo second place Bolts (3-0) sa seven evening game.

Patungo sa 4-2 Finals win sa TNT KaTropa noong Hulyo sa Commissioner’s Cup title, tinabig muna ng SMB sa semifinals ang Star via 3-1 decision. Wagi rin ang San Miguel sa Star sa pinaghariang Philippine Cup elims at sa Comm. Cup elims habang ang tanging pag-isa ng Star ay sa CC semis opener noong June 5 (109-105).

Matetesting ni vete­ran Wendell McKines sa kanilang import match up si newcomer Malcolm Hill na sa debut game sa nagdang Biyer­nes binalikat ang Hotshots sa 101-92 paglagok sa Alaska sa minasel na 28 points at 11 rebounds tapos pali­tan si Cinmeon ­Bowers, na naghatid sa team sa 103-86 demo­lis sa Blackwater.

Naka-22 pts. at 9 rebs. si McKines sa 97-91 win noong Miyerkules laban sa corporate rival TNT samantalang may 19 at 12 sa 118-93 pagpaligo sa Elite.

Babangon naman agad ang KaTropa sa pagkalasing sa Beermen kamakalawa samantalang aahon ang Alaska (0-4) sa magkakakabit-kabit na kamalasan sa 4:15 afternoon opening game.

Aktuwal na kakala­san ng Aces hindi lang ang apat na dikit na semplang sa season-ending confe­rence na ito kundi ang kabuuan ng 11, kasama ang sa mid-season Comm. Cup.