SM branches lulusubin sa contractualization

By Aries Cano

Lulusob sa mga sa­ngay ng Shoe Mart (SM) sa iba’t ibang panig ng bansa ngayong Biyernes, Oktubre 13, ang grupo ng mga kababaihan para iprotesta ang hindi umano maawat na contractualization.

Ayon kay Gabriela Women’s Party Rep. Emmi De Jesus, ipoprotesta ng kanilang grupo ang patuloy na pagsasamantala diumano sa mga manggagawa ng tinagurian nitong ‘contractual king’ na si Henry Sy.

“Doon sa ulat ng DOLE ang dami talagang violations ng SM with regard to hiring… kaya kami sa kababaihan dahil majority naman talaga ng negosyong nagpayaman kay Henry Sy mula doon sa pag-e-exploit niya sa mga sales girl sa mga manggagawa sa loob ng SM mananawagan talaga kami ng protesta… may nationally coordina­ted sa iba’t ibang branches ng Shoe Mart,” paghaha­yag ni De Jesus.

Ang SM aniya ay la­rawan o mukha ng retail industry.

“…paano nagpayaman sa loob ng ilang dekada ‘no… pagtampalasan na ito sa spirit ng labor na binabarat, pinagsasamantalahan, ENDO, etcetera kaya tingin namin itong isyu talaga hindi dapat bitawan at ito rin dapat ‘yung ipakita dito sa Presi­dente na e-ENDO, ENDO siya nu’ng kanyang pangako ito ang dami nang galit na manggagawa hanggang ngayon wala pa talagang aksyon,” pagdidiin ng lady solon.