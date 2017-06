Slowdown ang public appearance ni Duterte

Sinagot ng Palasyo ng Malacañang ang pag-usisa ng media kung bakit tila nag-slowdown o naghinay-hinay sa work load at public appearance si Pangulong Rodrigo Duterte.

Paliwanag ni Presidential spokesperson Ernesto Abella, may kanya-kanyang style at kanya-kanyang work mode ang bawat isa.

“Style po niya ‘yun, ‘di ba? May kanya-kanya tayong work mode. Unang-una, hind ba, hindi pa tapos talaga ’yung kanyang pahinga. Pero on the other hand, nakita natin na tuloy-tuloy siyang gumawa,” ani Abella.

Tiniyak ni Abella na kahit madalang makita ng publiko ang Pangulo ay patuloy pa rin naman aniya ito sa pagtatrabaho.

Nagpasaring din ang tagapagsalita ng Palasyo na hindi naman kapareho ng iba si Pangulong Duterte na kung anu-anong bagay lamang ang pinagkakaabalahan at pinaglilibangan.

“So iba-ibang workload lang. May ibang tao, you know, they play PlayStation, whatever, but you have…some people are more just… Some people are just busier,” hirit ni Abella.