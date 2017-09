SJC derby ngayon

Bitaw ang “Pilipinas Gamefowl Breeders Derby Association (PGBDA) 4-Stag Derby” (90 sultada) ngayon, Miyerkules, Sept. 20, sa fully air-conditioned San Juan Coliseum.

Ito ang grand opening ng three-leg circuit, ani PGBDA business manager William Go.

Sa SJC rin ang second leg sa Oct. 4 (4-stag derby, may entry fee na P8,800) at third leg sa Nov. 8 (5-stag derby, entry fee P11,000).

Puwede ang stags ng PGBDA, RGBA, NGBA, LGBA regular at lahat ng locally-banded stags ng Bakbakan at Digmaan.

Garantisado ang P300,000 sa 2017 PGBDA Stagfighter of the Year at may premyo rin ang day champions kada derbi.