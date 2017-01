Sister ni Maxine, NAGPASALAMAT sa bashers

FREE day ng Ms. Universe candidates kamakalawa at nag-enjoy sila sa pag-iikot sa SM Mall of Asia para magliwaliw.

Nag-enjoy ang mga taong nakakita sa kanila dahil nakapag-selfie sila sa mga kandidata.

Ang pambato nating si Maxine Medina, sinamantala ang pagkakataong iyun para makasama ang pamilya niya.

Nakapanayam ng News To Go ang ina ni Maxine na si Maria Fe Medina at ang kapatid nitong si Ferica at excited silang makasama nila ito dahil iyun lang daw ang araw na makasama nila.

Pagkatapos kasi niyan, after Ms. U na nila ito makakasama uli.

“We were allowed to get Maxine for three hours, pero after nu’n, hindi na, sa Ms. Universe na siya,” pahayag ng ina ni Maxine,

Nag-dinner sila at nagsimba. Para hindi ma-pressure sa competition, hindi na nila pag-uusapan ang Ms. Universe.

Mas gusto niyang normal lang ang kanilang pagsasama na mas mabuting iba na lang ang kanilang pag-uusapan.

Ayaw na rin magpaapekto ng pa­milya nila sa bashers dahil tini-take na lang nila positively.

Sabi ng nakakabatang kapatid ni Maxine na si Ferica, “I’m very positive about it, kasi, nakikita pa ng sister ko kung saan pa kaila­ngan ng sister ko galingan.

“Thank you din sa mga bashers, kasi, lalo nilang pinasikat ang sister ko.”

Para hindi na lang sila maapektuhan, hindi na lang sila nagbabasa ng mga komento sa social media o kahit ano na kung saan nababatikos si Maxine.

“I think, once na su­mali ka ng pageant, that’s normal na may mga bashers, may mga supporters. Mas nagpu-focus kami ngayon sa supporters niya,” dagdag na pahayag ni Ferica.

Pakiusap na lang nila, sa halip na punahin ang pambato natin sa Ms. U, sana i-convert na lang ito sa boto.

Tuluy-tuloy pa rin ang botohan online para matiyak na pasok sa top 12 si Maxine.