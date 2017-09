SINUNOD ANG ULO SA IBABA

NAGPAUMANHIN na si John Lloyd Cruz.

May official word na rin from Mr. Johnny Manahan, chairman emeri­tus ng ABS-CBN Star Magic na nagma-mana­ge sa career ni Lloydie.

Ayon kay Mr. M (tawag kay Mr. Johnny Manahan), “John Lloyd Cruz works hard as an actor. 18 hour days at a stretch.

“He was just letting off some steam.

“In this age of an all pervasive social ­media, what is ok and ­innocent in private becomes worth­lessly controversial in public.

“He will have learned his lesson and be more careful in the future.”

May official comment na rin si Ellen Adarna.

Talanding-talandi ang kanyang emotoda encan­racion na hindi sila ­nagyo-yoga retreat!

At final words ng diva that you love tungkol dito, sa mga adults out there, HUWAG TA­YONG MAGMALINIS.

HINDI NA PO MAYMAY ENTRATA AT ­EDWARD BARBER AGE SINA LLOYDIE AT ELLEN.

Kung makaarte ‘yung iba, parang ­MALAKING KOMISYON ang mawa­wala sa inyo, huh!

Taga-Star Magic Kingdom ba kayo?

Hindi naman, ‘di ba?

Sa mga takang-taka­ at hibang na hibang sa friendship nina Lloydie at Adarna, lalaki po si John Lloyd Cruz.

Hindi pigurin. ­Hindi bato. Lalong hindi eunuch.

Kaya dapat alam ninyo kung bakit bet niya si Ellen Adarna. ‘Wag pong magtanga-tangahan.

MAS SINUSUNOD NIYA PO ANG ULO NIYA SA IBABA, HINDI ‘YUNG ULO NIYA SA ITAAS!

***

Beautiful vibes at happy emojis ang dulot­ ng viral video na in-upload ni Miguel Tanchangco.

Sabi ni Tanchangco­ sa isang panayam, ‘katuwaan lang’ ang bidyo kung saan makikita si Jervin Li, na hindi lang hawig kundi sound-alike at acting-alike ni bongganderang broadcaster Ms. Karen Davila.

Sa bidyo, tumatawid si Miguel, Kalad ­Karen Davila at TV crew sa ilog.

Tinanong ni Tanchangco ang thoughts ni Ms. Kalad Karen at umarya ang hitad. Spot on ang kanyang impersonation sa batikang broadcaster.

Kahit si Ms. Davila, aliw na aliw sa kanyang impersonator. Reaksyon nito, “Absolute good vibes! Ang galing niya!! Made me miss ‘The Correspondents’! Congrats Kaladkaren!”

Bongga ang pagka-good sport ni Ms. Davila.

Made na made na talaga ang broadcaster dahil may impersonator na siya and what an impressive impersonator itong si Jervi.

Sa cover at profile photo ni Kalad Karen sa Facebook, hindi masyadong halata na may ka-close siyang banyaga.

Kung kasintahan niya ito, hayaan na lang natin na si Jervi ang magpa­liwanag.