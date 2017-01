Sinong may gustong mamuno vs droga?

“Anybody who would just want to take over and solve the problem I can place you in a special commission, do it for us.”

Ito ang pahayag ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte kahapon kasabay ang apela sa mga interesadong tumulong para sa resolbahin ang problema sa iligal na droga.

Sa isang okasyon kahapon sa Nueva Ecija ay sinabi ni Duterte na nakahanda itong magtalaga ng kahit na sino na gustong mag-takeover upang luta­sin ang illegal drug problem.

Aniya, bubuo pa siya ng isang espesyal na komisyon na tututok sa usapin.

Muli ring ipinakita ng Pangulo sa publiko ang makapal na listahan na nakapalaman sa drug list.

“Kasi ako even if Congress will give me a carta blanca to… kill all of them I would run out of bullets and I would not have the opportunity to do it all. Kung sino ‘yung wise na cardinal, na bishop, na pari o human rights puro listahan ‘yan (ipinakita ang narco-list) karamihan dito barangay captains, pulis, mayors, generals,” ayon sa talumpati ni Pangulong Duterte sa ika-20 anibersaryo ng Premiere Medical Center sa Daan Sarile, Cabanatuan City, Nueva Ecija kahapon.

Pinanggigilan din ng Presidente ang isang da­ting heneral ng Philippine National Police (PNP) na ngayo’y alkalde na nakakaladkad sa diumano’y kalakaran ng bawal na gamot.