SINO ANG GRAND CHAMPION?

AND then there were six…

Mula sa sampu, ­anim na grand finalists ang natira na pag-aagawan ang kampeonato sa huling tapatan ng TAWAG NG TANGHALAN ng It’s Showtime ngayong Sabado sa Resorts World Manila.

Ibinoto ng taong ­bayan ang kanilang ­paboritong contenders mula Lunes (Marso 6) hanggang Huwebes (Mar so 9), kung saan sina Noven Belleza (Negros Occidental), Froilan Canlas (Camarines Sur), Carlmalone Montecido (Bacolod) at Sam Mangubat (Batangas) ang mga nakakuha ng ­pinakamataas na pinagsamang text votes at hurados’ scores.

Ang pulso ng mga hurado ang nagluklok kina Marielle Montellano (Cebu) at Pauline Agupitan (Batangas) kahapon sa grand finals matapos nilang mag-tie at makakuha ng score na 99.4%.

Tutukan ang makatin­dig-balahibong performan­ces nina Noven, Froilan, Carlmalone, Sam, Ma­rielle at Pauline na magtataas sa bandera ng kani-kanyang bayan.

Ang unang TAWAG NG TANGHALAN grand champion ay mag-uuwi ng P2M, house & lot mula Camella, recording contract sa Star ­Music, at musical package mula JB Music.