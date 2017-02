Sino ang bi-VIRGIN kay Addy?

SABI ni Joshua Garcia sa isang chikahan, torpe siya dahil takot siyang ma-reject.

Kung babaita ka at feel na feel mong type ka rin ni Joshua, ikaw na ba ang manliligaw sa kanya para mawala ang katorpehan nito?

Marami ang ­humanga sa husay nila ni Julia ­Barretto a Saturday ago sa MMK. Believable at relatable sila.

Matapos na rin sana ang mga nagsasabing he is the new John Lloyd Cruz.

Walang pwedeng maging bagong John Lloyd.

Kahit magkapanut-panot na si Cruz, walang pwedeng kahalili niya.

***

Sa isa ring panayam, may pag-amin si Addy Raj na nakaka-dalawang girlfriend na siya pero matuk ninyo, someone as delicious and yummy as him, virgin pa raw?!

Kanino virgin? Sa babaita? Sa bekibels?

So hindi pa pala pakana ang Indian na ito na tiyak na mapipintog ang betlog nitong kakalug-kakalog!

At for someone na Indian, walang kabuhok-buhok sa katawan itong si Addy.

Walang buhok sa mga kili-kili. Wala sa dibdib. Wala rin sa legs. Eh doon sa mga hindi natin nakikita, may pubic bush kaya siya? Trimmed or waxed?

Ang tanong, sino ­kayang maswerteng ­babae ang ­makakapag-seduce kay Addy Raj para finally eh he will do the deed?

Ano kaya ang lasa ng hotdog ni Raj? Spicy? Lasang curry? May cheese?

Sa Meant to Be co-actors niya, sino kaya ang magiging ninong niya sa binyagan?

Ivan Dorschner? Too disente.

Jak Roberto? Naku, bait-baitan.

Ken Chan? Ay, ayaw ni Destiny Rose!

Sef Cadayona? Dating boyfriend ni the most susuhan of them all Andrea ­Torres at may linking kuning-kuning with Maine Mendoza, malaking-ma­laki ang chance, huh!