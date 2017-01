Singer/actress, nagmaldita sa HAIRPIN

MAGANDA ang kanyang boses at magaling siyang actress.

May jowa siya at may anak.

At bait-baitan lang pala!

Dalaga pa si ate nang mag-start sa pagkanta. Bongga ang boses niya at plus factor na maganda siya.

Dinudumog siya noon ng kalalakihan. Hanggang ngayon, may nai-in lovey pa rin sa kanya.

Nakagawa siya ng mga pelikula at tele­serye. Nakapag-concert here & abroad.

Namimili na siya ng mga venue na kakanta­han. Pati sa makakasama, mapili na siya.

Ayaw niya ng mga chismis. Madali kasi siyang mainis.

Kaya mapili siya sa mga kaibigan, pati sa make-up artist, stylist at nag-aayos ng buhok niya.

Sa isang guesting ni ate sa TV, late siyang dumating. Eh kailangan siyang isalang agad.

Nang dumating siya, agad-agad na nilagyan ng make-up at inayos ang kanyang hair.

Madalian kaya ngarag ang da­lawang beki na nag-aayos sa kanya.

Ang dagdag-stress sa dalawang vakla ay super-babad si singer-actress sa celfone at tawa pa nang tawa.

Ang gulo-gulo!

Ang likot!

Hindi tuloy mapantay ang make-up niya.

‘Yung buhok niya, magulo rin.

Biglang tumili si singer-actress at nag-P.I. kay hairstylist.

Nasaktan si ate nang matusok ang bumbunan niya ng hairpin. Super-explain si beki na hindi niya ito sinasadya.

Magulo kasi si ate.

Hindi katanggap-tanggap kay ate ang paliwanag ni beki.

Pinaalis na lang si bakla ng manager bago maghalo ang balat sa tinalupan, so to speak.

Touche!