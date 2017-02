SINGER, NAGSUPLADO SA TALANDING BAGETS

SINGER/ACTOR, nagsuplado. Nagmadali.

Nagyabang…

Muntik nang ‘di mabayaran!

Nag-start si kuya bilang lead singer ng isang banda. Tinitilian. Hinahabol. Hinahalik-halikan.

Ang mga gig at mini-concert nila, ­napupuno ng mga bilat na kay-­iingay.

Kaya si ­­actor/­singer, naging nuknukan ng ­yabang. ­Gwapong-gwapo sa sarili (GGSS).

Pati teen stars at starlets ng showbizlandia, give na give sa kakasigaw sa kanya kesehodang halos lumabas na ang tonsil ng mga potah!

Si singer naman, feel na feel ang mga kiss sabay hug (KSH) ng fans niyang malalandi.

Pati movie niya, watch ng mga hitad kahit hindi siya ganu’n ka­galing umakting.

Isang teenager na girl na yayamanin ang nag-request sa daddy niya na getchi­ngin ang grupo ni ­actor/singer sa fiesta ng kanilang nayon.

Natupad ang hiling ng bagets. Magko-concert sa kanilang lugar ang banda.

At heto na ang gabing pinakahihintay nila…

Dumating ang grupo at dumiretso sa covered na backstage.

30 minutes before the show, enter the kung fu dragon si talanding jugets with yayey at ­fudra na magbabayad sa kanila. Request lang nila, pa-­picture si jugets kay ­actor/singer.

Umoo naman pero malabo ang kuha.

One More Chance raw!

Chika ng manager, mamaya na lang. Mag-i-start na kasi ang show.

Watch muna sila. Siempre, majijingay ang mga makokyonding bata.

Nang matapos, gora na sila sa backstage para picture taking ulit.

Pero si singer, pagod at pawisan kaya mamaya na lang daw ulit.

Waiting si bagets nang tumayo na si singer.

Lumapit na si bagets at nang akmang magse-selfie na, yumuko si ­singer.

Doon na lumapit ang fudra ng bata at ang ­hanash sa singer/actor, “Kung mambabastos ka lalo na dito sa lugar namin, may kalalagyan ka!”

Biglang niyakap ni singer/actor ang batang magpa-picture.

Super-selfie sila with matching kiss na malagkit at yakap na mahigpit!

Ang sweet!

Kinamayan ni singer/actor ang tatay ni bagets.

The height, si singer/actor pa ang tumawag sa mga utaw para magpa-picture sa kanya.

Nashokot si singer at banda nito na baka kuyugin sila.

The following year, sila pa rin ang inimbitahan para mag-show sa fiesta ng nasabing lugar.