Sin tax reform isabatas na

Umapela kahapon ang samahan ng mga Tobacco Farmers sa Senado at kay Pangulong Rodrigo Duterte na ipasa na ang House Bill 4144 o Sin Tax Reform Act na pumasa na sa Kamara bilang pagsalba na rin sa kanilang industriya.

Ayon kay Mario Cabasal, presidente ng National Federation of Tobacco Farmers Association and Cooperatives (NAFTAC) na sa nasabing panukala ay magkakaroon ng patas na kumpetisyon sa merkado sa pagitan ng mga local manufacturer ng sigarilyo at ang mga premium brands dahil hindi na ipatutupad ang unitary tax bagkus ay two tier tax na nangangahulugang mas mataas ang ibubuwis sa mga premium brands.

“Nananawagan po kami sa ating Pangulo at sa Senado na pagbigyan ang aming hinaing na magbibi­gay ng garantiya na mananatili ang aming hanapbuhay. Malaki po ang aming pangamba na maaapektuhan ang bentahan ng mga low grade naming mga tanim na tabako kung pareho ang tax sa low-end at high brands na sigarilyo,” paliwanag ni Cabasal.

Sinabi naman ni Ilocos Sur Rep. Eric Singson, isa sa mga convenors ng Northern Luzon Alliance o asosasyon ng mga mambabatas mula sa tobacco-producing provinces na ang kapakanan ng mga local tobacco farmers ang dapat na bigyang pansin ng pamahalaan kaya inihain sa Kamara ang pag-am­yenda sa Sin Tax Law.

Tinuring ni ABS partylist Rep. Eugene De Vera, pangunahing may akda ng HB 4144, na win-win solution ang panukala dahil naprotektahan na ang mga local farmers ay P14B pa na dagdag na revenue ang makukuha dito taun-taon ng gobyerno.