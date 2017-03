Simpleng birthday ni PDuterte!

Simple, walang ingay at wala ring bonggang selebrasyon ang ika-72 kaarawan ni Pangulong Rodrigo Duterte, ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella.

“Traditionally, the President marks his birthday quietly without fanfare. He spends some qua­lity time with family and close friends. While certain offices may hold pa­rallel celebration, the Pre­sident usually veers away public attention on his private and personal affairs,” paghahayag ni Abella.

Kaugnay nito, nagbigay ng birthday wish ang tagapagsalita ng ­Palasyo sa kaarawan ni ­Pangulong Duterte ngayong araw Marso 28.

“I wish that his dreams for a great Filipino nation all come true,” ani Abella.

Samantala, birthday wish naman ni Presidential Communications Office (PCO) Secretary Martin Andanar para kay Pa­ngulong Digong ay ma­ging “happy” ito at magkaroon ng mas maraming oras para sa sarili.

“With all the responsibilities PRRD (President Rodrigo Roa Duterte) has right now, I wish him more time for himself and the small things in life that make him happy,” ayon kay Andanar.

Nauna nang sinabi ni PDu30 na naging tradisyon na ng pamilya ­nito na gawing simple ang paggunita sa okasyon.

Magiging masaya na umano ang Pangulo na ­idaos ang kanyang kaara­wan sa piling ng mga apo at mga anak.