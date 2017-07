Simpleng adoption process isinusulong

By Bernard Taguinod

Upang magkaroon ng adoptive parents ang may 1.8 milyong batang Pinoy na inabandona ng kanilang mga magulang, nais ni dating Pangulo­ at ngayo’y Pampanga Rep. Gloria Macapagal-Arroyo­ na simplehan ang proseso sa pag-aampon.

Sa kanyang House Bill 5090 o “Act Codifying the Alternative Child Care Laws of the Philippines”, nais ni Arroyo na magkaroon ng bagong batas ukol sa pag-aampon dahil parami nang parami, aniya, ang mga batang inaabandona o kaya pinapabayaan ng kanilang mga magulang.

Masyadong masalimuot umano ang proseso na ipinapatupad ng gobyerno partikular na ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) sa pag-aampon sa bansa kaya nawawalan ng gana ang mga nagpaplanong mag-ampon.

Dahil dito, kailangan aniyang simplehan na ang proseso upang magkaroon ng magulang ang may 1.8 milyon bata na inabandona ng kanilang magulang base sa report ng United Nations Children’s Rights and Emergency Relief ­Organization.

Kapag naipasa ang panukala ng dating Pangulo, itatatag ang National­ Child Care Authority­ (NCCA) na siyang manga­ngasiwa sa pag-aampon sa mga inabandonang mga bata.