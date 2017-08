Simple, makabuluhang selebrasyon

Magkakatuwang na pangungunahan ang paggunita sa National Heroes Day ng National Histo­rical Commission (NHC), Department of Natio­nal Defense (DND) at Armed Forces of the Philippines (AFP) ang simple pero makabuluhang programa ngayong araw.

Pinaghandaan ang nasabing seremonya na gaganapin sa Libingan ng mga Bayani sa Fort Bonifacio sa Taguig City, na lalahukan din ng mga lokal na pamahalaan.

Sa direktiba ng DILG, kabilang sa mga akti­bidad ngayon sa Kalakhang Maynila para sa Araw ng mga Bayani ay ang pagdaraos ng tinatawag na commemorative rites.

Ito ang pagpapakita ng pagkilala at respeto sa mga naging bayani ng bansa na nagbuwis ng buhay para sa bayan.