Simbahang Katoliko nabunutan ng tinik

Aminado ang mga lider ng Simbahang Katolika na kahit sila ay nabunutan din ng tinik sa pagkamatay ng dalawang pinuno ng mga terorista na utak sa pagkubkob sa Marawi City sa loob ng halos limang buwan.

Bagamat hindi umano dapat ipagdiwang ang pagkawala ng buhay, naniniwala ang mga obispo at pari na hudyat ng bagong simula para sa Marawi City at mga residente nito ang pagkamatay nina Omar Maute at Isnilon Hapilon.

Ayon kay Marawi Bishop Edwin dela Pena, umaasa siya na magwawakas na ang kaguluhan sa Marawi at tuluyan nang makakabangon ang lungsod mula sa pagkasawi ng dalawang terorista.

Itinuring naman ni Ozamis Archbishop Martin Jumoad na tagumpay tungo sa kapayapaan at kaayusan sa lipunan ang pagbagsak ng dalawang bandido.

Magsilbi sana aniya itong leksyon na hindi kailanman magtatagumpay ang kasamaan dahil may mga taong makikipaglaban para manaig ang kabutihan.

Samantala, sinabi naman ni Fr. Jerome Secillanom executive secretary ng Catholic Bishops’ Conference of the Philippines (CBCP) committee on public affairs na mas dapat pa ring isulong ang “holistic approach” at hindi lang military offensive sa paglaban sa terorismo.

Nasawi ang dalawa habang nakikipagbakbakan sa tropa ng gobyerno noong noong Lunes ng madaling -araw.

Mahigit sa 1,000 katao ang nasawi sa bakbakan sa Marawi simula noong Mayo na kinabibilangan ng 163 sundalo, 822 militante at 47 sibilyan.