Simbahan winarningan sa mga tiwaling pulis

Pinag-iingat ng Mala­cañang ang simbahan sa pagkanlong sa mga tiwaling pulis na lalapit sa kanila at hihingi ng proteksiyon kapalit ng umano’y nalalaman nila sa extrajudicial killings.

Sinabi kahapon ni Presidential Spokesman Ernesto Abella, bukas sila sa hakbang ng simbahan na tulu­ngan ang mga tiwaling pulis at maitama ang mga pagkakamali subalit kailangan ding mag-ingat.

Dapat aniyang salain ng simbahan ang mga hihingi ng tulong sa kanila na mga pulis dahil baka magamit ang mga ito sa layuning sirain ang kampanya ng gobyerno kontra iligal na droga.

Karamihan sa mga tiwaling pulis ay kidnappers, kotong at ninja cops, at protector ng illegal drug trade sa bansa.

“We welcome the efforts of the Church to help these rogue cops to mend their ways.

However, we hope the Church exercises due diligence as there are drug protectors, kidnappers, kotong and ninja cops who want to destroy the ongoing campaign against illegal drugs; furthermore we urge a certain objectivity to avoid being used by said aberrations,” ang pahayag ni Abella.

Isa ang simbahan sa mga grupong tumutuligsa sa anti-drug campaign ng pamahalaan dahil sa paniwalang ito ang dahilan ng extrajudicial killings sa bansa na ang kalimitang biktima ay mga mahihirap na Pilipino.