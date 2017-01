Simbahan, tobacco farmers OK sa sin tax law

Suportado ang dalawang lider ng simbahan at National Federation of Tobacco Farmers Association and Cooperation (NAFTAC) sa nauna nang panawagan ni House Speaker Pantaleon Alvarez na aprubahan na ng Senado ang Sin Tax Reform Act.

Sinabi ni dating Catholic Bishops Conference of the Philippines (CBCP) President at Dagupan Archbishop Emeritus Oscar Cruz, na wala itong nakikitang masama sa House Bill No. 4144 dahil pinapaiwas nito sa paninigarilyo ang publiko.

Ani Cruz maliban sa pagprotekta sa kalusugan ng publiko ay makatutulong din ang nasabing panukala para tumaas ang revenue ng gobyerno.

Para naman kay Archbishop Emeritus Diosdado Talamayan ng Archdiocese ng Tuguegarao dapat masiguro ng Kongreso na maipapasa ang panukala at makakarating sa lamesa ni Pangulong Rodrigo Duterte para mapiramahan at ganap na maging batas.

Ayon naman kay Mario Cabasal, presidente ng NAFTAC ang panukala ay totoong para sa mga magsasaka at mahihirap dahil para sa kanila itong interes para mapreserba ang kanilang pinagkakakitaan.

Ang HB No. 4144 ay inihain ni ABS partylist Rep. Eugene Michael de Vera, na nagmula sa Sto. Domingo, Ilocos Sur na naglalayong gawing patas ang industriya ng sigarilyo at ma-promote ang kompetisyon dahil mas mataas na buwis ang sisingilin sa mga premium brands na nasa P36 kada pakete kumpara naman sa local brand na P32 kada pakete.