KUALA LUMPUR — Bago pa tumugon sa starting gun ng 29th Southeast Asian Games hudyat ng arangkadahan sa women’s marathon, naging kontrobersiyal na si Olympian Mary Joy Tabal.

Marami siyang detractors, maraming pumupula sa 4-foot-11 na Pinay mula Brgy. Guba sa Cebu. Pinuna ang estilo niya sa training, pati ang schedules niya sa kumpetisyon.

Ilan sa mga kumukontra sa kanya, isinisi iyon sa silver medal-finish lang ng 28-anyos na si Tabal sa 2015 Singapore SEAG. Hanggang 124th lang ang kinaya niya sa Rio Olympics noong August 2016.

Pagkatapos ng Singapore Games, nagbitiw si Tabal sa national team, at nagtatakbo kung saan niya gustong salihang karera. Hindi siya sumunod sa house rules ng Philippine Athletics Track and Field Association.

Pero ilang buwan bago ang Malaysia SEAG, nag-request si Tabal na ma-reinstate.

Tinanggap ng PATAFA ang request at sumang-ayon si Tabal sa mga kundisyon na itinakda para makabalik sa national team.

Maraming hindi naniwala na kayang bumawi ni Tabal.

Kahapon ng umaga sa Palace of Justice Hall grounds sa Putrajaya City, pinatahimik ng Cebuan ang detractors nang mag-isang tawirin ang finish para ikuwintas ang unang gold ng Pilipinas sa edisyon ngayon ng biennial meet.

“Kada hakbang ko kanina, napakabigat kasi parang bitbit ko lahat ng paghihirap ko bago lumaban,” umiiyak na litanya ni Tabal.

Tinapos ng bagong golden girl ang 42.195-km ruta sa 2:48:28, pinakain ng alikabok ang mga pinakamahigpit na karibal na sina Hoang Thi Tanh (2:55:53) ng Vietnam at ang pinatalsik niya sa tronong si Natthaya Thanaronnawat (2:58:17) ng Thailand.

Tatlo pa ang kasabay ni Tabal sa first two loops ng five-lap race hanggang 16K, pero iniwan niya ang mga ito pagpasok ng third stage para humarurot sa gold.

Sinalubong siya ng mga nagbubunying OFWs sa finish, sinuklian niya ng kaway at ngiti. Sa huling yugto ng hagaran ay inabutan siya ng bottled water ni PATAFA president Philip Ella Juico, binati ni Philippine Sports Commission commissioner Mon Fernandez.

“Ninenerbiyos ako nu’ng umpisa, pero tuwing naririnig ko ang hiyawan ng mga Pilipino sa ruta, lumalakas ang katawan ko,” dagdag ni Tabal.

“We’re happy at the PSC board,” paabot naman ni PSC chairman Butch Ramirez. “I hope we can get more gold medals along the way.”

Hindi lang nagtagal ang selebrasyon ng PATAFA dahil nakarating kay Juico ang balita na hindi na makakabiyahe sa Malaysia ang mga gold medal potentials na sina pole vaulter Ernest John Obiena at hurdler Patrick John Unso. Inabot ng ACL injury si Obiena habang nagte-training sa PhilSports Complex, bumalik ang pulled left hamstring ni Unso.