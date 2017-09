“Silence is the best reply to a fool!” — Kris Aquino

Hindi kaagad nagbigay ng sagot si Kris Aquino nang hiningan namin ng reaksyon sa sinabi ng dating Laguna Governor ER Ejercito na babarilin daw niya sa ulo ang dating Pangulong Noynoy Aquino, kapag makita niya ito.

Tinanong muna kami ni Kris kung saang event nagsalita ang actor/politician, at kung sa anong context niya ito sinabi.

Ipinaliwanag namin sa kanya na nakausap namin ang dating gobernador ng Laguna sa premiere night ng pelikulang Amalanhig: The Vampire Chronicles na bale launching movie ng anak nitong si Jerico Estregan.

Ginanap ang premiere night sa Robinson’s Galleria nu’ng kamakalawa nang gabi na dinaluhan ng mga supporters nila sa Laguna.

Nagpadala siya ng sagot sa amin thru viber pero sinabihan kaming huwag daw muna.

Maya-maya, nagpadala siya uli ng quotation na “Silence is the best reply to a fool.”

“This is the perfect answer,” dagdag na mensahe sa Viber.

Huwag na raw namin ilabas ang ilan pa niyang sinabi dahil sapat na raw ang linyang iyun. Swak na swak as in bulls-eye na raw.

Bago namin ito isinulat, ini-report na rin namin ito sa showbiz news namin sa DZRH at narinig na yata ito ng staff ng dating Pangulong Noynoy Aquino. Alam na raw kasi nila nang nagtanong si Kris.

Pero hindi lang alam kung papatulan pa ba ito ni PNoy. Ayos na raw ang one-liner na iyun mula kay Kris.

***

Nagpasalamat ang leading lady ni Jerico na si Sanya Lopez dahil kinuha raw siyang ka-partner ni Jerico nu’ng hindi pa nga siya nagsisimula sa Encantadia. Hindi pa raw siya Sanya Lopez nu’ng kinuha siya para sa pelikulang ito.

Matagal na kasi nila itong nagawa, pero ngayon lang isu-showing na tamang-tama naman at nakilala na si Sanya pagkatapos ng Encantadia. Kaya gusto niyang tumulong sa promo nito, pero hindi pala siya unang pinayagan ng GMA 7.

Pero bandang huli naman ay pinayagan na siyang dumalo sa premiere night at i-promote ito sa kanyang social media account.

“Buti nga kaya nu’ng sinabihan nila ako, puwede na akong mag-social media. Nakakahiya kasi this is my first movie, and sabi ko nga batang-bata pa ako dito. Kaya parang naninibago ako.

“Pero maganda naman ang kinalabasan. Hindi ko ini-expect na ganu’n ito kaganda,” pahayag ni Sanya.

Ngayon lang niya na-realize na hindi pala si Rocco Nacino ang first screen kiss niya kundi si Jerico.

“Actually, siya pala talaga. Akala ko si Rocco. Nakalimutan ko na kasi matagal na ‘to eh. Si Jerico pala ang una talaga,” natatawang pahayag ni Sanya.

Napangiti naman si Jerico dahil masarap naman daw pala kahalikan si Sanya.

“Masarap naman sa feeling si Sanya, siyempre napakalambot ng kanyang pisngi,” sabi ni Jerico na nu’ng napanood namin ang pelikula, sa labi naman niya ito nahalikan.