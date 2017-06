SIKRETONG RUTA NG MAUTE BUKING

Bistado na ng militar ang sikretong ruta na ginagamit umano ng Maute para kumuha ng armas at ibiyahe ang kanilang mga sugatang kasamahan.

Ayon kay military spokesman Lt. Col. Jo-ar Herrera, ang ruta ay nadiskubre matapos maaresto­ ang isang lalaki na gumagamit ng bangka para magpuslit ng mga ammunition papasok sa lugar ng labanan. Ito rin umano ang rutang ginagamit para ibiyahe ang mga sugatang Maute.

Sinabi ng militar na naputol na nila ang “logistical and medical highway” ng Maute patawid sa Lake Lanao. Pinuwestuhan na umano rito ng mga boat patrols.

“We found out that this man… is the one facilita­ting the entry of ammunition. He is also the person bringing wounded fighters from the main battle area toward the south of Lanao Lake,” pahayag ni Herrera sa mga mamamahayag.

Isa umano itong mala­king development dahil­ naharang na ang daanan ng mga terorista para sa kanilang ammo supply pati na ang escape route sa Lake Lanao.

“Ito ay ating na-cut off. Ito ay isang magandang balita sa ‘tin dahil naharangan natin ang highway nila. Na-determine natin, nakapag-establish tayo ng depensa sa Lanao Lake,” ayon pa sa opisyal.

Sa hiwalay na ulat, isang tindahan ng mga baril ang iniimbestiga­han ng Philippine National Police (PNP) kung may kaugnayan sa mga lokal na terorista sa Marawi.

Sinabi ni Sr. Supt. Valeriano de Leon, hepe ng Firearms and Explosives Office ng PNP, may ­intelligence information silang nakuha na isang gun store sa Marawi ang umano’y konektado kay Isnilon Hapilon, ang lider­ ng terorista.

Ayon kay De Leon, sa ngayon ay hilaw pa ang impormasyon kaya’t pa­tuloy pa itong inaalam at tinatrabaho ng pulisya.

Pero sa inisyal na impormasyon, lumalabas na hindi si Hapilon ang nagmamay-ari nito bagama’t hindi rin umano imposible na baka may ginagamit na dummy o ibang tao si Ha­pilon para sa negosyo.

Nilinaw ni De Leon­ na hindi nila sigurado kung nasa Marawi pa ang gun store o kung naransak na ng lokal na tero­rista ang laman nito.

Samantala, hindi naman kinagat ng AFP ang umano’y alok ng Maute na palit-ulo o palit-bihag kung saan palalayain ang nabihag na pari kapalit ng pagpapalaya sa mga magulang ng Maute brothers na naaresto naman ng pamahalaan.

Binigyan diin ni Public Affairs Office chief Marine Col. Edgard Arevalo na kung anuman ang naging kasunduan o resulta ng usapan ng Maute at Muslim religious group, ay hindi ito posis­yon ng gobyerno.

Iginiit din ni Arevalo­ ang “no negotiation ­policy” ng pamahalaan lalo pa sa mga terorista.