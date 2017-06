Sikat na young actress, LAKAS-TAMA

YOUNG actress na may ka-loveteam, sangkatutak ang requests at rules & re­gulations before siya mag-taping.

Una, huwag siyang madadaliin dahil manggagaling pa siya sa malayong lugar.

Pangalawa, solo niya ang tent o room. ‘Yung mga alipores niya lang ang pwedeng ka-join niya — julalay, yayey, handler, manager at glam team na magmamasilya ng face niya.

At ang pinakaimportante sa lahat, walang magpapa-picture sa kanya.

Ang taray ni ate! Tarusch!

Yessss! Sikat siya kaya wala nang clue!!!

Guest siya sa isang show na maraming artista. Star-studded!

Excited ang lahat dahil makakapag-sel­fie sila kay star na laging nakasimangot.

Pag-enter ng studio, may mga guardia civil na hawak-kamay at kapit-bisig para siguraduhing hindi siya masasaktan.

Bago pumasok ng room, winelcome siya ng isang mataas ang position sa show.

Bigla itong chinika ni pa-star na waaaaah niya feel ang picture-picture with the people of the Philippines.

Umokey naman ‘yung juding na may position.

Pagkatalikod ni star, nag-one line si vaklush, “Feeling sikat! Pwe!” sabay irap.

Unang eksena ni ate, shocking Asia si bekibel maute dahil si pa-star eh super-selfie at picture-picture sa lahat ng cast.

Natawa na lang si gay na may position. Aniya, “Sira-ulo pala ‘tong bilat na ‘to! Ang lakas ng tama!”