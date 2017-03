Sikat na loveteam, nanganganib sa tadyak ng KARMA

By Allan Diones

HINDI sana totoo ‘yung tsikang TINABANGAN sa isang sikat na loveteam ang isang produksyon ng network kung saan napapanood ang ­nasabing loveteam.

Ang kumakalat na tsika ay naging sakit na ng ulo ang magka-loveteam at hindi na sila matinong kausap kaya wala munang balak ang produksyon na gawan sila ng teleserye.

PAHINGA muna sila at PALAMIG.

Isa sa hindi ma-take ng produksyon ay nu’ng sigaw-sigawan (at mi­nura pa yata) ng ama nu’ng young actor ang staff ng huling teleserye nila ng young actress na ka-loveteam nito.

Ang totoo ay ang MAEPAL na ama raw ni young actor ang dahilan ng lahat ng kabuwisitan sa career ng magka-loveteam.

Mahilig kasi itong makialam at i-book ang magka-loveteam kung saan-saan, na minsan hindi alam ng management ng magka-loveteam.

Kaya maging ang ­management ng sikat na loveteam ay IMBUDO kay DADDY EPAL dahil ugali nitong magmagaling at mangialam.

Ayun tuloy, pati si young actor na dating madaling kausap ay ang hirap na raw ka-deal at naging unprofessional dahil sa kanyang amang pakialamero.

Naging pabigat na rin ang magka-loveteam maging sa mga katrabaho nila kaya may mga natuwa nang matapos ang huling teleserye nila, na sadsad sa ratings at ni ­hindi pinag-usapan.

Kung gaano ka­lakas ‘yung nauna nilang teleserye, itong huli ay natapos nang parang ­wala lang, dahil na rin sa kapaba­yaan ng magka-loveteam at sa kaepalan ng fadir ni young actor.

Natuwa ‘yung ibang mga nakatrabaho ng magka-loveteam na mukhang pagpapahingahin muna sila dahil kailangan din silang maturuan ng leksyon.

Gustong ipaalala ng mga concerned sa magka-loveteam na lahat ay may hangganan at hindi sila forever na ­sikat at mainit, kaya umayus-ayos sila.

Kung hindi sila magtitino ay ­baka biglang bawiin na lang ang lahat sa kanila at tadyakan sila ng KARMA!