Sikat na aktres, duda sa mga bag ng kapwa aktres

By Allan Diones

Tweet on Twitter

Share on Facebook

HINDI sa insekurada o inggitera ang isang sikat na aktres, pero ­hindi niya mawari kung bakit ganu’n na lang karami ang high-end luxury bags ng isa pang sikat na aktres.

Si Aktres 1 (A1) ay marami ring mamahaling bags na ‘yung iba ay umaabot ng milyones ang halaga, pero pinaghirapan niyang makuha ang mga ‘yon at ­unti-unti ang pagbili ­niya bago niya naipon ang kanyang luxury bags ­collection.

Si Aktres 2 (A2) ay very open sa kanyang high-end handbag collection na ang dating ay parang lagi itong may bago. Parang kung ano ‘yung latest ay meron na kaagad ito.

Napapaisip si A1 dahil kapag tinutuos niya ang halaga ng mga mamahaling bag, nagugulat siya na meron na agad nito si A2 na para bang wala itong keber kahit ano pa ang halaga nu’n.

Alam ni A1 na sikat si A2 at meron itong magandang career, pero kung susumahin ang kinikita ni A2 laban sa nakakalulang halaga ng luxury bags na meron ito ay parang hindi nagma-match ang mga bagay-bagay.

Si A1 ay sikat at may stable career kahit hindi na siya kasing-active ng dati. Kung tutuusin ay madali siyang kumita ng pera kung gugustuhin niya, na ang iba­bayad sa kanya ay puwede niya agad ipambili ng anumang bag na gusto niya.

Pero nag-iba na ang priorities ni A1 kaya hindi na siya ganu’n kaadik sa luxury bags.

Si A2 ay hindi ganu’n ka-busy, pero kabi-kabila ang brand-new, high-end bags.

Ang malaking tanong na naglalaro sa isip ni A1 na matagal nang sanay sa authentic luxury bags: TOTOO kaya ang mga mamahaling bag na nasa koleksyon ni A2?

Puwede ka­sing ­plakado ng mga ito ang ­genuine ­luxury bags na nakakalula ang mga presyo, pero ‘Class A’ lang pala ang mga ito kung tawagin.

Ang Class A ay ­almost like the real thing, na kuhang-kuha ang pinagkopyahan at kung hindi mo susuriing mabuti ay puwedeng hindi mo mahalata dahil sa husay ng pagkakagawa.

Pero ‘yung mga totoong sanay sa ganitong luxury brands ay hindi mo malilinlang at alam na alam nila kung ang isang bag ay genuine o replica lang o knock-off kung tawagin.

May kutob si A1 na malaki ang chance na hindi authentic ang ilang high-end bags ni A2.

Matayog man niyang isipin ay hindi ganu’n kadali ang magkaroon ng ganu’n kapabulosang bag collection.

Malamang ­mapatili si A1 ng, “I told you so!” kapag narinig niya ang pinagbubulungan sa isang showbiz umpukan na nu’ng minsan umanong dumalo sa isang party si A2 ay mukhang PEQUE GALLAGA (as in peke) ang bitbit nitong high-end bag na kakaiba ang kulay!

Kalerky!

Ang isang ­hindi ­kinukuwestiyon ni A1 ay ang luxury bags ­collection ng misis ng isang sikat na athlete-politician dahil alam niyang maraming pambili ng mamahaling bag ang yayamaning asawa nito!