Sibakan sa gabinete bantayan — Palasyo

Bagama’t walang inanunsyong sibakan sa mga miyembro ng gabinete maliban kay Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay na papalitan ni Senador Alan Peter Cayetano ay nagpahayag si Pre­sidential Communications Office (PCO) Secretary Martin Andanar na kaila­ngan pa ring banta­yan ang mga pagbabagong ipatutupad ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang gabinete.

“Batay po sa huling interview kay Presidente… ang sinabi niya po magkakaroon po ng minor na balasahan, pero dito lang sa Department of Foreign Affairs. At ito naman ay matagal nang sinabi ng Pangulo nung siya ay nanumpa, na si Secretary Ya­say ay temporary lamang dahil ang puwesto talaga ay para kay Senator Alan­ Cayetano. Kaya iyon po ang binanggit ng Pangulo na magkakaroon po ng changes,” paliwanag ni Andanar.

Gayunman, hindi ani­ya alam kung saan ilalagay si Secretary Yasay.

“Abangan natin ang susunod na mga kabanata, dahil alam naman natin tulad ng sinabi ni Pre­sidente na it’s only been six months at iyong mga bagong appointees ay less pa iyong possibility na sila ay nakapag-corrupt dahil sa six months pa lamang. Pero alam naman natin na ito po ay ongoing at binabantayan natin lahat,” ani Andanar.

“Full trust and confidence can dwindle depending on your performance. Kaya iyon po ang ating babantayan,” sabi pa ni PCO chief sa pa­nayam kahapon sa radyo.