Sibak na, may kaso pa!

Muling binalaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga jail warden na tatangalin ang mga ito sa puwesto at aasuntuhin kapag may nakalu­sot na cellphone at iba pang communication device sa mga bilangguan.

“So, kayong mga warden, I will ask an audit team from PDEA (Philippine Drug Enforcement Agency), one or two lang ‘yan eh. ‘Pag may nakita silang mga cellphone sa mga presuhan, you are out,” pagbibigay-diin ni PDu30 sa press conference nitong Lunes ng madaling-araw.

“I will charge you for dereliction of duty because the shabu trade is being continued because ganito ang nangyari,” dagdag ng Pangulo.

Sinabi ng Pangulo na kahit may ikinabit ng signal jammer ay nakakalusot pa rin ang mga nagnenegosyo ng iligal na droga sa loob ng mga bilangguan.

“Noong una ‘yung mga telepono, pumapasok eh. Now, ganito ang problema. Once and for all, bakit nakakanegosyo pa hanggang ngayon despite the jammer, despite the — ? Ang negosyo ngayon is in the pro­vinces also Chinese and others who are detained or in prison, may final judgment, sila pa ‘yung naka-contact sa labas. Well, sabagay, we took care of the problem of the big ones but bakit hanggang nga­yon nakaka-ano,” salaysay ni PDu30.

“Kapag ka may preso tapos may cellphone, iyang BJMP head diyan, regional head, pati ‘yung local warden will have to go. Dereliction of duty that is a criminal offense. But administrative law I will — summary dismissed ka,” giit ni Duterte.